В семье Приморского края родился одиннадцатый ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае с 20 по 26 июля родились 272 ребенка - 137 мальчиков и 135 девочек. Главное событие недели произошло в одной из семей, где появился на свет одиннадцатый малыш. Девочка весом 3980 граммов и ростом 54 сантиметра родилась в Приморском краевом перинатальном центре. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Из 272 новорожденных в 92 семьях родился второй ребенок, еще в 19 семьях - четвертые и пятые дети. Кроме того, в регионе встретили две двойни: пару девочек и пару мальчиков.

Будущие родители могут заранее подготовиться к рождению ребенка, пройдя диспансеризацию репродуктивного здоровья. Бесплатные обследования доступны в поликлиниках по месту жительства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.