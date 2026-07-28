На Халактырском пляже Камчатки нашли мертвых птиц Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Халактырском пляже Камчатки специалисты начали расследование массовой гибели морских птиц. Информация о павших пернатых появилась в соцсетях и СМИ, после чего на место оперативно выехали представители Минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Предварительно, на разных участках побережья обнаружено не менее 14 птиц. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты отобрали пробы патологического материала, чтобы выяснить, что стало причиной гибели. Образцы направят в лабораторию, где их проверят на наличие особо опасных заболеваний птиц. Пока говорить о точных причинах рано - окончательные выводы сделают только после завершения всех исследований.

На месте продолжают работать профильные службы. Результаты анализов станут известны позже.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.