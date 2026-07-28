В Приморье через суд пытаются вернуть 40 млн рублей гранта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае Министерство экономического развития подало иск в арбитраж к индивидуальному предпринимателю. Ведомство требует вернуть в бюджет 40 миллионов рублей, выделенных как грант на развитие фермерского хозяйства. Деньги были перечислены в полном объеме, но бизнес-план так и не был реализован, а заявленные показатели остались невыполненными. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Субсидия предоставлялась в рамках программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм. Предпринимательница получила средства, однако после проверки министерство пришло к выводу, что обязательства по соглашению нарушены. Ведомство направило требование о возврате всей суммы, но Стефановская его проигнорировала.

Так как ответчик оставил требование без удовлетворения, истец обратился в Арбитражный суд. Судебное заседание назначено на 17 августа. Если иск удовлетворят, предпринимательнице придется вернуть все 40 миллионов рублей в бюджет края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.