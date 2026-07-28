В Уссурийске осудят 14-летнего подростка за кражу денег с чужой карты Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, который обвиняется в краже денег с банковского счета. Все случилось 8 мая в Уссурийске. Во дворе дома на улице Андрея Кушнира школьник нашел банковскую карту, утерянную местной жительницей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вместе с другом, материалы на которого выделены в отдельное производство, парень решил воспользоваться находкой, так как карта поддерживала бесконтактную оплату.

Ребята отправились по магазинам и оплатили покупки и услуги в нескольких торговых точках Уссурийска. Все операции прошли успешно - счет владелицы опустел на несколько тысяч рублей. Однако потерпевшая заметила пропажу и обратилась в полицию. Следователи быстро установили личности злоумышленников.

Уголовная ответственность за кражу с банковского счета наступает с 14 лет, санкция за это достигает шести лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд.

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