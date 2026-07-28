Житель Анадыря получил 1,5 млн рублей за травму глаза по вине работодателя Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре по иску прокуратуры работник горно-геологической компании получил компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Мужчина, работавший слесарем по обслуживанию оборудования, в ноябре 2025 года получил тяжелую травму на рабочем месте - проникающее ранение левого глаза. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Причиной стала небрежность работодателя: безопасные условия труда не обеспечили, а контроль за выполнением работ оставлял желать лучшего.

Анадырская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению пострадавшего и установила прямую связь между травмой и бездействием руководства. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием возместить моральный вред.

Анадырский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил. Решение исполнено: работнику выплачена компенсация в размере 1,5 миллиона рублей.

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