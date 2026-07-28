Губернатор Приморья выразил соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Эдуарда Сандлера, который трагически погиб в ночь на 28 июля во Владивостоке. Сандлер был управляющим Приморского спортивного общества «Динамо» и главным тренером одноименного баскетбольного клуба, который под его руководством в этом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Глава региона отметил, что Сандлер начал тренерскую карьеру в «Спартаке-Приморье» и привел команду к победам на всероссийском уровне. Затем работал на Сахалине, где также стал двигателем для островных спортсменов, а вернувшись домой, возглавил «Динамо». В обращении Кожемяко подчеркнул, что Эдуард Михайлович навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, - молодым, энергичным и инициативным.

«Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта», - говорится в сообщении губернатора.

Спортивное сообщество края продолжает выражать соболезнования. Прощание и дата похорон пока не объявлены.

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