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НовостиОбщество28 июля 2026 3:08

Дроппер из Челябинской области вернул 500 тысяч за обман пенсионерки из Приморья

Деньги ушли на карту жительницы села Красносельское
Алина БОНДАРЕНКО
Дроппер из Челябинской области вернул 500 тысяч за обман пенсионерки из Приморья

Дроппер из Челябинской области вернул 500 тысяч за обман пенсионерки из Приморья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье прокуратура помогла пенсионерке из Партизанска вернуть 500 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам. Жертвой стала 69-летняя женщина. В июле 2024 года ее обманули и заставили перевести полмиллиона рублей на банковский счет. Эти деньги оказались у 21-летней жительницы Челябинской области, которая предоставила свою карту для незаконных операций. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура города Партизанска подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения с так называемого «дроппера» - человека, чья карта использовалась для вывода похищенных средств. Увельский районный суд Челябинской области полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.

Исполнение решения поставлено на контроль прокуратуры. Правоохранители напоминают: передача своей банковской карты третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью.

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