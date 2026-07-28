Дроппер из Челябинской области вернул 500 тысяч за обман пенсионерки из Приморья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье прокуратура помогла пенсионерке из Партизанска вернуть 500 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам. Жертвой стала 69-летняя женщина. В июле 2024 года ее обманули и заставили перевести полмиллиона рублей на банковский счет. Эти деньги оказались у 21-летней жительницы Челябинской области, которая предоставила свою карту для незаконных операций. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура города Партизанска подала иск о взыскании суммы неосновательного обогащения с так называемого «дроппера» - человека, чья карта использовалась для вывода похищенных средств. Увельский районный суд Челябинской области полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.

Исполнение решения поставлено на контроль прокуратуры. Правоохранители напоминают: передача своей банковской карты третьим лицам может обернуться уголовной ответственностью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.