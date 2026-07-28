Полиция ликвидирована сеть интим-салонов во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Хабаровского края при поддержке спецназа Росгвардии пресекли деятельность сети салонов, которые оказывали интимные услуги под видом массажа. Нелегальные заведения работали сразу в двух городах - Хабаровске и Владивостоке. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Оперативники задержали организаторов: 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину, а также бухгалтера салонов. Все трое - жители Владивостока.

Кроме того, задержаны семь женщин в возрасте от 24 до 42 лет, которые непосредственно оказывали интимные услуги клиентам. Салоны располагались в арендованных коммерческих помещениях, оборудованных кроватями, санузлами, саунами, парными и даже мини-барами. Услуги формально маскировались под релаксационные процедуры, но на деле все было иначе.

В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальным - обязательство о явке. Следствие устанавливает все эпизоды незаконной деятельности и круг причастных лиц.

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