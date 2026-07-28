Два человека пострадали из-за попавшего в автомобиль камень в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Хасанском районе Приморья произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими из-за халатности водителя грузовика. Авария случилась 27 июля в 17:05 на 6-м километре трассы Раздольное - Хасан. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, следуя со стороны поселка Зарубино, не проконтролировал крепление груза. В итоге из кузова выпал камень и угодил во встречный автомобиль JAECOO J8.

От удара пострадали 40-летний водитель и 16-летний пассажир иномарки. Оба с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Госавтоинспекция ищет очевидцев. Всех, у кого есть информация или записи с видеорегистраторов, просят сообщить по телефону 8 (42331) 4-62-58. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства и личность водителя, допустившего нарушение.

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