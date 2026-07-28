Во Владивостоке грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями

Автомобили получили повреждения, а люди, к счастью, не пострадали. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке на улице Катерная грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями – к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла 28 июля. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Хино» совершил столкновение с попутными машинами — Toyota Caldina, Toyota Crown и Subaru XV. Все транспортные средства получили механические повреждения, но люди не пострадали.

В настоящее время инспекторы работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.