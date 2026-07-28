Прокуратура Приморья требует один миллиард рублей с недобросовестных поставщиков

В отношении нарушителей возбуждено 5 уголовных дел Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Приморского края за первое полугодие 2026 года выявила более двух тысяч нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок – недобросовестные поставщики могут лишиться более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По итогам проверок к административной ответственности привлечены 23 должностных лица, еще 329 человек понесли дисциплинарные взыскания, а в отношении нарушителей возбуждено 5 уголовных дел.

Особое внимание надзорное ведомство уделяет фактам хищений при исполнении контрактов на строительство социально значимых объектов – школ, больниц и благоустройство общественных территорий. Прокуратура уже направила в суды 5 исковых заявлений о признании заключенных контрактов недействительными и возврате незаконно полученных средств. Общая сумма требований превышает 1 миллиард рублей.

В ведомстве подчеркивают, что обеспечение законности в контрактной системе остаётся одним из ключевых приоритетов надзорной деятельности. Работа по выявлению и пресечению нарушений будет продолжена, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался эффективно и строго по назначению.

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