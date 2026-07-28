Мобильные огневые группы БАРС появятся в Приморье для защиты от БПЛА

Отряды БАРС будут набираться из граждан, состоящих в запасе и готовых заключить трехлетний контракт с военным ведомством Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае стартует формирование специальных мобильных групп, задача которых – защита стратегических объектов от ударов с воздуха. Отряды БАРС будут набираться из граждан, состоящих в запасе и готовых заключить трехлетний контракт с военным ведомством. Решение принято в рамках общероссийской программы по противодействию беспилотной угрозе. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщил врио заместителя председателя правительства Приморского края Андрей Жаркин, резервисты не покидают гражданскую жизнь – они продолжают работать на своих предприятиях, а за службу получают дополнительные выплаты от Министерства обороны. При этом направление бойцов БАРС в зону проведения специальной военной операции исключено. Срок контракта – три года, за которые резервист проходит подготовку и привлекается к учениям на срок до полугода в общей сложности.

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