Двоих жителей Приморья парализовало после прыжков в воду вниз головой

По словам врачей, прыжки в воду вниз головой могут привести к серьезным травмам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные в Находкинскую городскую больницу поступили двое молодых людей с тяжелыми травмами позвоночника, полученными при прыжках в воду вниз головой. У обоих диагностированы переломы шейных позвонков и клинические признаки алкогольного опьянения. Удар о дно привел к плегии – полной потере двигательной активности и чувствительности в руках. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Находкинской городской больницы.

Одному из пострадавших нейрохирург Александр Бойко провел экстренную операцию, которая длилась около двух часов. Используя электронный микроскоп, хирург заменил поврежденный межпозвоночный диск на искусственный протез и устранил опасное сдавливание спинного мозга. Вместе с ним в операционной работали анестезиолог Григорий Пацюк и медицинские сестры Валерия Моисеева и Надежда Котяшова. Вмешательство прошло успешно – врачи отмечают регресс паралича, однако насколько полным будет восстановление, покажет время. Для второго пациента тактика лечения будет определена после дополнительных обследований.

По словам заведующего отделением травматологии Елисея Слайковского, подобные травмы нередко заканчиваются трагически: возможны остановка дыхания и смерть еще до прибытия скорой. Тяжесть повреждений напрямую зависит от высоты прыжка, массы тела и глубины водоема. Врачи в очередной раз предупреждают, что прыжки в воду в незнакомых местах и в состоянии опьянения – это смертельный риск, а не просто развлечение. Один неверный прыжок может изменить жизнь навсегда.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.