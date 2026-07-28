Бдительные соседи помогли приставам задержать больного туберкулезом в Находке

Мужчина не хотел исполнять решение суда и проходить лечение в диспансере Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Находкинский городской суд обязал 52-летнего местного жителя пройти лечение от туберкулеза, однако мужчина предпочел скрываться, постоянно меняя адреса, чтобы избежать госпитализации. Судебным приставам потребовалось несколько попыток, чтобы найти уклониста, но в итоге на помощь пришли неравнодушные соседи. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.

Несмотря на вынесенное судебное решение, гражданин всячески уклонялся от принудительной госпитализации, что серьезно затрудняло работу сотрудников ведомства. Судебный пристав-исполнитель проявила настойчивость: ей удалось выяснить новый адрес проживания мужчины, однако застать его дома не получилось. Осознавая, что больной может представлять опасность для окружающих, сотрудница предупредила новых соседей о возможной угрозе, и те оказались начеку.

Как только должник вернулся домой, бдительные жильцы незамедлительно сообщили об этом в отдел судебных приставов. На место оперативно прибыли сотрудники ведомства совместно с медиками – мужчину доставили в туберкулезный диспансер для прохождения обязательного лечения.

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