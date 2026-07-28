Четверых пропавших на озере Красное на Чукотке нашли здоровыми и невредимыми

Троих спасенных спасатели забрали с собой на вертолете, а хозяин лодки остался на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Потерявшихся на Чукотке на озере Красное четверых человек нашли спасатели, их жизни ничего не угрожает. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе МЧС России по Чукотскому АО.

Потерявшиеся на лодке на озере Красное четыре человека были обнаружены спасателями с вертолета. По словам найденных, они и не терялись – просто пережидали непогоду и пытались отремонтировать двигатель. Троих пассажиров лодки забрал вертолет, а хозяин плавучего средства остался на месте чинить двигатель.

Напомним, сигнал о пропаже четверых человек поступил спасателям 28 июля. Волонтеры начали обследовать местность на лодке, к поискам подключили вертолет, который и помог обнаружить потерявшихся.

«У потерявшихся граждан на маломерном судне вышел из строя основной двигатель, в связи с чем остановились на вынужденную остановку в 85 км. от г. Анадырь. В медицинской помощи не нуждались. Собственник маломерного судна остался на месте поломки с целью ремонта двигателя», - отметили в пресс-службе МЧС России по Чукотскому АО.

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