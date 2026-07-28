29 июля Приморье окажется под влиянием атмосферных фронтов – сильные дожди и грозы накроют большую часть региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

29 июля Приморье окажется под влиянием атмосферных фронтов – сильные дожди, местами очень сильные, и грозы накроют большую часть региона. Столбики термометров покажут ночью +16…+21 °C, днем воздух прогреется до +27…+32 °C, однако на восточном побережье будет прохладнее – всего +19…+24 °C. Ветер южный и юго-западный, умеренный, но ночью на западе возможны сильные порывы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Во Владивостоке ночью ожидается пасмурная погода с сильным дождем, температура составит +19…+21 °C. Ветер юго-восточный и южный, умеренный до сильного. Днем в краевой столице облачно с прояснениями, осадки ослабнут до небольших, а воздух прогреется до +25…+27 °C.

В Уссурийске ночью также пасмурно и дождливо (+18…+20 °C), днем возможна гроза при температуре +27…+29 °C. В Находке ночью +18…+20 °C, днем столбики термометров поднимутся до +27…+29 °C, ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной: в Амурском заливе +22 °C, в заливе Посьет – +21 °C, в заливе Находка +19 °C.

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