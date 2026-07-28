Леопард с модельной походкой попал на камеру фотоловушки в Приморье

У дальневосточных леопардов наблюдается особая привязанность к упавшим стволам деревьев. Фото: скриншот видео пресс-службы объединенной дирекции заповедника «Земля леопарда»

Редкий дальневосточный леопард попал в объектив фотоловушки, когда грациозно проходил по упавшему дереву в одном из лесных массивов Приморского края. На опубликованных кадрах хищник демонстрирует не только природную грацию, но и избирательный подход к выбору маршрута: для пятнистой кошки бревно стало не просто препятствием, а настоящим подиумом. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда».

Как отмечают специалисты, у дальневосточных леопардов наблюдается особая привязанность к упавшим стволам деревьев. Такие естественные мосты выручают хищников, когда необходимо пересечь реку или ручей – леопарды предпочитают не мочить лапы, а перебираться по надежной древесной переправе. На сей раз пятнистый красавец, по всей видимости, решил просто прогуляться по бревну, продемонстрировав зрителям идеальную осанку и уверенную поступь.

Дальневосточный леопард – один из самых редких представителей кошачьих в мире, и каждое такое видео становится ценным материалом для ученых, изучающих поведение этих животных в естественной среде обитания. Грациозная походка, легкость и осторожность, с которой хищник передвигается по узкому бревну, лишний раз подтверждают, что природа наградила этих кошек не только красотой, но и выдающейся пластикой.

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