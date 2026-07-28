Онкологи Приморья назвали самые частые виды рака у жителей края

Главная задача медиков – находить болезнь на ранних стадиях, когда лечение дает максимальный результат Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодно в Приморском крае диагностируют от семи до восьми тысяч новых случаев злокачественных новообразований, причем у некоторых пациентов выявляют сразу несколько опухолей. За первое полугодие 2026 года врачи уже зафиксировали более 400 случаев онкологии, и главная задача медиков – находить болезнь на ранних стадиях, когда лечение дает максимальный результат. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В структуре онкозаболеваемости у мужчин лидирует рак предстательной железы, обогнав рак легкого, а у женщин уже десять лет без изменений лидирует рак молочной железы.

Главный внештатный онколог Приморья Эльвира Токарева отметила, что мужчины стали активнее проходить профилактические осмотры – это помогает выявлять опухоли на начальных этапах. В регионе активно используют современные диагностические технологии: например, систему «двойного чтения» маммограмм, где сначала исследование оценивает искусственный интеллект, а затем – эксперты онкодиспансера. Это сокращает время от обнаружения подозрительных изменений до постановки точного диагноза и начала лечения, что регламентирует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

С 1 августа 2025 года в крае действует проект «Онкоинцидент», который позволяет отслеживать маршрутизацию каждого пациента с выявленными отклонениями – ни один случай не остается без внимания. Дополнительно с 2026 года стартовала репродуктивная диспансеризация: женщины проходят ПЦР-диагностику инфекций и тестирование на ВПЧ, мужчины – осмотр уролога, что помогает снижать риски развития рака шейки матки и предстательной железы.

«Наша задача – активно выявлять болезнь, пока она не запущена. Именно ранние формы мы можем излечить полностью», – подчеркнула Эльвира Токарева.

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