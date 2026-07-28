Пять надземных переходов отремонтируют во Владивостоке до конца сентября

На трех объектах – Луговой, Некрасовской и Моргородке – заменят и восстановят лестничные марши. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке в этом году приведут в порядок сразу пять надземных пешеходных переходов – работы планируют завершить до конца сентября. В список ремонта, сформированный на основании мониторинга и обращений горожан, вошли объекты на Луговой, 22, Некрасовской, 59а, остановках «Фабрика Заря» и «Баляева», а также в районе железнодорожной станции Моргородок. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На трех объектах – Луговой, Некрасовской и Моргородке – заменят и восстановят лестничные марши. На переходе у остановки «Баляева» ремонт затронет леерное ограждение, площадки, ступени, пандусы и тротуары. Самый масштабный объем работ предстоит на «Фабрике Заря» – там помимо ремонта ступеней и пандуса заменят поликарбонатное покрытие.

В прошлом году во Владивостоке уже привели в порядок несколько аналогичных объектов – переходы на остановке «Парк Победы», у Некрасовского рынка, ТЦ «Море» и школы № 22. Также были обновлены подземные переходы у остановки «Проспект 100-летия Владивостока» и около гимназии № 2 на Океанском проспекте.

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