На Камчатке выясняют причины массовой гибели птиц на Халактырском пляже

Специалисты разберутся в причинах гибели птиц на Халактырском пляже Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке специалисты выясняют причины гибели морских птиц на Халактырском пляже – на разных участках побережья обнаружено не менее 14 мертвых особей. Сигнал о происшествии поступил в профильные службы после публикаций в СМИ, и на место оперативно выехала межведомственная группа для отбора проб и первичного обследования территории. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Сотрудники министерства сельского хозяйства Камчатского края совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провели выездную проверку и собрали патологический материал от павших птиц. Образцы направлены в лабораторию для исследования на наличие особо опасных заболеваний. В ведомстве подчеркнули, что окончательные причины гибели птиц будут установлены только после получения результатов всех анализов.

На данный момент версии о произошедшем остаются предварительными, и специалисты воздерживаются от выводов до завершения лабораторных исследований. Межведомственная работа продолжается, итоговое заключение будет озвучено после полного комплекса экспертиз. Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие и в случае обнаружения новых фактов гибели птиц сообщать в профильные службы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.