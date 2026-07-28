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НовостиОбщество28 июля 2026 22:29

Два выброса пепла произошли на вулкане Шивелуч на Камчатке

Сейсмическая активность зафиксирована 29 июля
Алина ВЕСНИНА
Два выброса пепла произошли на вулкане Шивелуч на Камчатке

Два выброса пепла произошли на вулкане Шивелуч на Камчатке

Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Извержения произошли 29 июля на вулкане Шивелуч, который находится на полуострове Камчатка. Сейсмические данные зафиксировали новые пепловые выбросы. Аппаратура показала высоту поднявшихся столбов пепла. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый выброс случился утром, в 6:46. В этот момент пепел поднялся на высоту около 7,5 тысячи метров над уровнем моря. Позже в этот же день вулкан снова проявил активность. На этот раз пепловый столб достиг высоты около 9 километров.

«По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 9 километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

На данный момент информация о двух выбросах за 29 июля зафиксирована в сейсмических отчетах. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом.

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