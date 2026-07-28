Два выброса пепла произошли на вулкане Шивелуч на Камчатке Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Извержения произошли 29 июля на вулкане Шивелуч, который находится на полуострове Камчатка. Сейсмические данные зафиксировали новые пепловые выбросы. Аппаратура показала высоту поднявшихся столбов пепла. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый выброс случился утром, в 6:46. В этот момент пепел поднялся на высоту около 7,5 тысячи метров над уровнем моря. Позже в этот же день вулкан снова проявил активность. На этот раз пепловый столб достиг высоты около 9 километров.

«По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 9 километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

На данный момент информация о двух выбросах за 29 июля зафиксирована в сейсмических отчетах. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом.

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