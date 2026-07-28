Легендарный командир «Альфы» рассказал о принципах работы спецподразделения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В канун дня образования группы «Альфа» 91-летний Герой Советского Союза Геннадий Зайцев поделился мнением о борьбе с терроризмом и качественной подготовке бойцов для защиты Родины. Легендарный командир Управления «А» вспомнил важные антитеррористические операции прошлых лет. Выдающийся офицер рассказал о создании элитного спецподразделения в нашей стране. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В интервью «Российской газете» генерал-майор отметил важность долгих переговоров при спасении людей. Как пример ветеран привел успешное освобождение семи человек в районе Большого Сочи в 2000 году, когда захватчики сдались благодаря грамотному диалогу. По словам командира, общение помогает снизить агрессию и дождаться момента максимальной усталости противника.

Также офицер напомнил, что за 50 лет существования подразделения при выполнении боевых заданий погибли 38 сотрудников. Отдельное внимание Герой Советского Союза уделил фактам вербовки подростков для диверсий и поддержал снижение возраста ответственности с 14 до 12 лет.

«Первое антитеррористическое подразделение в нашей стране в системе КГБ СССР было создано 29 июля 1974 года», – рассказали в Управлении «А» ЦСН ФСБ России.

На сегодняшний день 91-летний генерал продолжает трудиться. Ветеран спецназа регулярно передает свой оперативный опыт молодым бойцам и занимается патриотическим воспитанием школьников в разных регионах государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.