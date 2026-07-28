Мужчина занял миллионы рублей и оставил знакомого без авто в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

42-летний житель Приморья предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина занял у своего знакомого деньги, забрал его автомобиль и нанес ущерб на сумму свыше 4,8 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина постоянно просил у товарища деньги в долг, уверяя, что средства пойдут на покупку специальной техники и машин. Он обещал вернуть все с хорошими процентами. Затем аппетиты выросли, и местный житель уговорил приятеля отдать ему личный автомобиль. Он заявил, что оформит машину в лизинг и отдаст ее обратно в счет накопившегося долга. Но как только транспорт оказался у него, мужчина просто продал чужое имущество, а все полученные деньги потратил на себя.

«Обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, неоднократно убеждал своего знакомого передавать ему денежные средства в долг, обещая вернуть их с процентами», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас на имущество обвиняемого стоимостью более одного миллиона рублей наложили арест, а самому мужчине запретили совершать определенные действия. Обманутый знакомый подал гражданский иск, чтобы вернуть свои 4,8 миллиона рублей. Прокурор утвердил заключение, и теперь материалы дела направлены в суд. За мошенничество местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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