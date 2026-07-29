Почти 20 тысяч тонн соевого жмыха отправят в Китай из Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года по 28 июля эксперты проверили 19,6 тысячи тонн соевого жмыха. Партию популярного корма подготовили к отправке в Китай в Приморье. Продукция от местных производителей прошла строгий контроль качества. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для этого специалисты сделали 12 тысяч исследований. В лабораторию поступили 732 пробы от экспортных партий. Продукт переработки сои оценивали по ключевым показателям безопасности, чтобы он полностью соответствовал требованиям принимающей страны. В итоге на весь товар оформили подтверждающие сертификаты.

«Соевый жмых является качественным кормовым компонентом для сельхозживотных, спрос на него в Китае только растет – мы отмечаем увеличение экспорта на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – рассказали в пресс-службе Приморского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Сейчас партии проверенного корма с оформленными документами готовы к отправке за границу. Высокий спрос на продукцию напрямую связан с ее соответствием всем строгим зарубежным требованиям.

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