Девочка весом больше пяти килограммов родилась в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском краевом перинатальном центре родился одиннадцатый ребенок. В то же время за минувшую неделю в Находкинском роддоме на свет появились 24 малыша. Из них 11 мальчиков и 13 девочек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одиннадцатым ребенком в семье стала девочка ростом 54 сантиметра и весом 3,98 килограмма. Тем временем в Находке среди родившихся за неделю оказались четыре малыша, которые стали третьими детьми, и одна кроха – пятым. Самой крупной новорожденной стала девочка весом 5010 граммов.

«Дочь-"царица" – первый ребенок у родителей. Желаем всем семьям здоровья и благополучия», – рассказали в Находкинской городской больнице.

Сейчас мама одиннадцатого ребенка вместе с новорожденной дочкой уже находятся дома. Женщина и малышка чувствуют себя хорошо после недавней выписки из учреждения.

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