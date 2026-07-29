Женщина отсудила у соседей более 320 тысяч рублей за потоп в квартире в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Арсеньеве судебные приставы взыскали материальный ущерб в пользу местной жительницы. Квартиру пенсионерки затопило горячей водой по вине соседей сверху. Серьезно пострадали внутренняя отделка, мебель и предметы интерьера. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Причиной стал лопнувший шланг подводки к кухонному смесителю, из-за хлынул кипяток. Экспертиза оценила стоимость ремонта в сумму более 320 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу. Однако соседи не оплатили долг в срок, не открывали дверь приставам и уклонялись от исполнения. Тогда специалисты обратили взыскание на заработную плату и банковские счета должников, а также временно ограничили им выезд за пределы страны.

«Благодаря принятым мерам материальный ущерб был погашен в полном объеме», – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

В настоящее время пенсионерка получила все положенные средства на восстановление жилья.

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