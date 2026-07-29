Водитель грузовика спровоцировал смертельную аварию в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме в районе улицы Центральной произошла смертельная авария. 28-летний водитель большегруза Howo столкнулся с автомобилем УАЗ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным полиции, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди УАЗа. 60-летний водитель отечественного авто и его 56-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Пострадавших экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице. Известно, что стаж водителя большегруза составляет четыре года.

«По факту ДТП со смертельным исходом проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято решении в соответствии с законодательством», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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