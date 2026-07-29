Мужчина перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей на Чукотке Фото: Ольга ЮШКОВА.

45-летний житель Чукотки лишился более 2,3 миллиона рублей. Мужчина стал жертвой мошенников после общения в приложении для знакомств. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае 2026 года новая знакомая предложила мужчине заработать на инвестициях в криптовалюту. В начале июня она свела его со «специалистом». Под руководством аферистов потерпевший установил на смартфон вредоносное приложение, которое имитировало интерфейс криптобиржи.

Сначала мужчина вкладывал небольшие суммы до 10 тысяч рублей и получал фальшивую прибыль. Когда он вложил 50 тысяч рублей, деньги исчезли. Мошенник заявил об ошибке перевода и напугал жертву визитом силовых ведомств. В панике мужчина сделал еще 10 переводов на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Позже он понял, что его обманули.

«По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие», – рассказали в УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Сейчас полиция разыскивает мошенников. Расследование уголовного дела продолжается.

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