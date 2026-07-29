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НовостиОбщество29 июля 2026 2:02

Мужчина перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей на Чукотке

Потерпевший установил на телефон фальшивое приложение криптобиржи
Алина ВЕСНИНА
Мужчина перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей на Чукотке

Мужчина перевел мошенникам более 2,3 миллиона рублей на Чукотке

Фото: Ольга ЮШКОВА.

45-летний житель Чукотки лишился более 2,3 миллиона рублей. Мужчина стал жертвой мошенников после общения в приложении для знакомств. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае 2026 года новая знакомая предложила мужчине заработать на инвестициях в криптовалюту. В начале июня она свела его со «специалистом». Под руководством аферистов потерпевший установил на смартфон вредоносное приложение, которое имитировало интерфейс криптобиржи.

Сначала мужчина вкладывал небольшие суммы до 10 тысяч рублей и получал фальшивую прибыль. Когда он вложил 50 тысяч рублей, деньги исчезли. Мошенник заявил об ошибке перевода и напугал жертву визитом силовых ведомств. В панике мужчина сделал еще 10 переводов на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Позже он понял, что его обманули.

«По данному факту заведено уголовное дело, ведется следствие», – рассказали в УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Сейчас полиция разыскивает мошенников. Расследование уголовного дела продолжается.

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