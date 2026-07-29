Подводный робот обследовал дно в поисках пропавших рыбаков на Камчатке Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели задействовали телеуправляемый подводный аппарат «РБ-600» для поиска троих пропавших рыбаков на Камчатке. Мужчины исчезли в Авачинском заливе 23 июня после опрокидывания катера. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты изучили дно бухты Жировой, где ранее обнаружили носовую часть затонувшего судна. Погружение робота проходило на глубине около 120 метров. Аппарат обследовал площадь в 2,5 тысячи квадратных метров, но поиск результатов не дал.

С начала спасательной операции к работам привлекали авиацию, катера, полицию, волонтеров и беспилотники. Участники обследовали более 3000 квадратных километров воды и 500 километров береговой линии.

«Подводный аппарат "РБ-600" оснащен передней и задней видеокамерой со светильниками, лазерными линейками, манипулятором и звуковизором. Как раз его основным направлением пользования и является разведка», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Координатор морского спасательного подцентра принял решение о переводе поиска в попутный режим 25 июня.

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