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НовостиОбщество29 июля 2026 2:43

Мужчина перевел аферисту почти 200 тысяч рублей за квадроцикл на Камчатке

После получения предоплаты продавец перестал выходить на связь
Алина ВЕСНИНА
Мужчина перевел аферисту почти 200 тысяч рублей за квадроцикл на Камчатке

Мужчина перевел аферисту почти 200 тысяч рублей за квадроцикл на Камчатке

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

56-летний житель села Эссо потерял около 200 тысяч рублей при покупке квадроцикла. Мужчина стал жертвой мошенника после переписки в интернете. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Потерпевший нашел объявление о продаже техники и связался с владельцем. Продавец сообщил о необходимости внести предоплату за транспортное средство. Мужчина поверил собеседнику и перевел через мобильное приложение 196 164 рубля на банковскую карту злоумышленника. Сразу после этого лжепродавец исчез. Квадроцикл покупатель так и не получил.

«Следователем заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Следователи ищут причастных к преступлению.

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