Мужчина перевел аферисту почти 200 тысяч рублей за квадроцикл на Камчатке Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

56-летний житель села Эссо потерял около 200 тысяч рублей при покупке квадроцикла. Мужчина стал жертвой мошенника после переписки в интернете. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Потерпевший нашел объявление о продаже техники и связался с владельцем. Продавец сообщил о необходимости внести предоплату за транспортное средство. Мужчина поверил собеседнику и перевел через мобильное приложение 196 164 рубля на банковскую карту злоумышленника. Сразу после этого лжепродавец исчез. Квадроцикл покупатель так и не получил.

«Следователем заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Следователи ищут причастных к преступлению.

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