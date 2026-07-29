Украденный мобильный телефон сменил трех хозяев и довел до суда жителя Камчатки Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

67-летний житель Камчатки предстанет перед судом по обвинению в краже. Мужчина похитил чужой мобильный телефон с общей кухни общежития. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступление произошло в октябре 2024 года. Мужчина заметил на столе гаджет, который был накрыт полотенцем вместе с зарядным устройством. Он забрал телефон в свою комнату и вытащил сим-карту. Спустя время он подарил украденную вещь своей знакомой. Женщина не стала оставлять телефон себе и передарила его приятелю.

«Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Расследование завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. Сотрудники полиции изъяли мобильное устройство и вернули его законному владельцу.

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