Два местных жителя пойдут под суд за взятки врачу-наркологу на Камчатке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два жителя Елизово, 39 и 48 лет, предстанут перед судом по обвинению в даче взяток. Они заплатили деньги врачу-психиатру-наркологу за незаконное снятие с учета. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступления совершались с октября 2024 года по февраль 2026 года. Мужчины действовали не напрямую, а через посредников. Они передали медицинскому работнику 25 и 40 тысяч рублей соответственно. За эти суммы врач-психиатр-нарколог незаконно очистил историю пациентов и снял их с учета, хотя законных оснований для этого не было.

«Уголовные дела в отношении одного из посредников и получателя взяток находятся в суде на стадии рассмотрения по существу», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовные дела направили прокурору. В отношении второго посредника суд уже вынес обвинительный приговор.

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