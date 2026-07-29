Мужчина обманул знакомую под предлогом инвестиций в бизнес на Камчатке

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40-летний житель Мильковского округа предстал перед судом за мошенничество. Мужчина убедил свою знакомую вложить миллион рублей в несуществующий бизнес по заготовке дров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Преступление произошло в мае 2023 года. Узнав, что у знакомой есть крупная сумма денег, мужчина предложил ей вложиться в «раскрутку бизнеса». Он обещал вернуть долг и выплатить хорошую прибыль. Для убедительности аферист написал расписку, которую заверили у нотариуса за счет потерпевшей.
Однако никакого бизнеса не существовало. Полученный миллион рублей мужчина потратил на себя. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.
«Учитывая наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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