Мужчина обманул знакомую под предлогом инвестиций в бизнес на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

40-летний житель Мильковского округа предстал перед судом за мошенничество. Мужчина убедил свою знакомую вложить миллион рублей в несуществующий бизнес по заготовке дров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступление произошло в мае 2023 года. Узнав, что у знакомой есть крупная сумма денег, мужчина предложил ей вложиться в «раскрутку бизнеса». Он обещал вернуть долг и выплатить хорошую прибыль. Для убедительности аферист написал расписку, которую заверили у нотариуса за счет потерпевшей.

Однако никакого бизнеса не существовало. Полученный миллион рублей мужчина потратил на себя. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

«Учитывая наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.