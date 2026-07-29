Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске легковой автомобиль Suzuki Hustler столкнулся с маршрутным автобусом. В ДТП пострадали два человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, водитель легковушки ехал по улице Вострецова в сторону улицы Слободской. При проезде перекрестка он не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и врезался в пассажирский автобус № 9.

В момент удара в салоне общественного транспорта находилось трое пассажиров, двое из них получили травмы. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

«В отношении нарушителя ПДД полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей КоАП РФ», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии. По результатам проверки сотрудники примут решение.

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