Сейсмологи составили подробную карту афтершоков на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Сотрудники РАН показали карту афтершоков. Она наглядно демонстрирует распределение подземных толчков в очаговой области мегаземлетрясения магнитудой 8.9 на Камчатке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На опубликованной схеме густая сеть из точек тянется вдоль восточного побережья. Отсчет ведется с 20 июля 2025 года. В этот день произошел предваряющий удар магнитудой 7.4.

Точки показывают сейсмические события с 20 июля 2025 года. Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Судя по данным приложения, эпицентр главного события располагался на глубине 44 километров в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского. На момент выгрузки каталога приборы зафиксировали 5668 толчков. Специалисты разбили сейсмические события по дням для удобства анализа.

«На диаграмме показано распределение количества афтершоков по дням в очаговой области мегаземлетрясения магнитудой 8.9, начиная с 20 июля 2025 года по текущий день», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Аппаратура продолжает непрерывный мониторинг сейсмической активности. Расчет толчков производится по региональному каталогу на момент обращения.

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