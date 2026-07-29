Двое мужчин обстреляли и пытались задавить полицейского в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двое жителей Кемеровской области устроили драку в ресторане, а при задержании напали на полицейского с оружием. Теперь их ждет суд. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Кемерово».

27 июля 2025 года обвиняемые напали на посетителя заведения. Один из них накинул на шею мужчины цепь от сумки и начал душить. В это время второй соучастник бил пострадавшего по голове.

Как сообщает «Сiбдепо», спустя два дня силовики выследили подозреваемых. Во время задержания один из мужчин дважды выстрелил в полицейского прямо из салона машины. Затем водитель попытался задавить правоохранителя.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников ФСБ, МВД России и Росгвардии вооруженные преступники были оперативно блокированы и заключены под стражу», – рассказали в СК Кузбасса.

Обвиняемые ответят по статьям о хулиганстве и применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

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