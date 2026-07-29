Новый авиарейс в китайский город Хух-Хото запустили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из аэропорта Владивостока 28 июля запустили прямой рейс в китайский город Хух-Хото. Первый прибывший борт по традиции встретили водной аркой. В самом терминале возле стоек регистрации установили шары. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Вылет из аэропорта Владивосток назначен на 19:35, а время в пути займет два часа и 50 минут. Хух-Хото является столицей Внутренней Монголии и считается культурным и историческим центром. Благодаря этому открытию количество направлений из Владивостока в города Китая увеличилось до 12.

«Международный аэропорт Владивосток последовательно развивает маршрутную сеть и продолжает укреплять сотрудничество новыми рейсами. Открыт новый авиамаршрут Владивосток – Хух-Хото», – рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Сейчас аэропорт планирует дальнейший рост пассажиропотока. Специалисты продолжают развивать маршрутную сеть.

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