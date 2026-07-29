Маршрутный автобус едва не сбил человека в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке водитель пассажирского автобуса не пропустил человека на нерегулируемом переходе. Кадры с грубым нарушением появились в социальных сетях и заинтересовали полицию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случай произошел на улице Светланской. Водитель общественного транспорта проехал по зебре и не уступил дорогу пешеходу, который уже начал переход. Правоохранители напомнили, что за такую езду закон строго предусматривает административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы проводят проверку по факту произошедшего. По результатам всех мероприятий они примут решение о наказании для водителя.

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