Авария с пострадавшим ребенком привлекла внимание прокуратуры в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП пострадали два человека, включая трехлетнего ребенка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла утром 29 июля. Водитель Suzuki Hustler проигнорировал правила дорожного движения, не уступил дорогу общественному транспорту и на скорости врезался в ГАЗ Gazelle City. Микроавтобус в это время ехал по улице Вострецова. Из-за сильного удара в салоне травмы получили двое пассажиров, в том числе маленький ребенок. На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции.

«Ход и результаты административного расследования по факту ДТП поставлены на контроль Уссурийской городской прокуратурой», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование находится под контролем надзорного ведомства.

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