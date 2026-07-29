Прокуратура помогла женщине получить выплаты на ребенка на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 26-летняя местная жительница столкнулась с проблемами при получении детского пособия. Женщине отказали в положенной выплате, после чего она обратилась за помощью в прокуратуру. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Женщине требовалось доказать факт своего проживания на Камчатке за последние три года. Без этих документов она не могла получить единовременное пособие за рождение первого ребенка. Сотрудники надзорного ведомства помогли ей собрать все необходимые материалы и направили соответствующее заявление в городской суд для признания права на поддержку.

«Суд с доводами надзорного ведомства согласился, иск удовлетворил», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Законные права молодой матери полностью восстановлены. Прокуратура обязательно проконтролирует фактическое исполнение решения суда после его вступления в силу.

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