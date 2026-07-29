Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе «Уссури» в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

На 481-м километре дороги А-370 «Уссури» столкнулись два большегруза марки Volvo FN. В аварии погиб 48-летний водитель, еще два человека получили травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ, спасатели, медики и следственно-оперативная группа. После удара один из грузовиков перевернулся. Он ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. От полученных травм 48-летний мужчина скончался до приезда врачей. Второго 60-летнего водителя и 45-летнего пассажира забрали в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас специалисты проводят проверки. Полицейские назначили проведение ряда исследований.

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