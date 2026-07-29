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НовостиОбщество29 июля 2026 5:35

В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточный гектар» за десять лет

За это время участки получили более 43 тысяч граждан
Юлия ЕФРЕМОВА
За десятилетие на выделенных гектарах выросли десятки туристических объектов, ставших визитными карточками региона

За десятилетие на выделенных гектарах выросли десятки туристических объектов, ставших визитными карточками региона

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программе «Дальневосточный гектар» исполнилось десять лет – за это время в Приморском крае принято 115 тысяч заявлений, что составляет 34% от общего числа по всему Дальнему Востоку. Более 43 тысяч жителей уже получили землю в безвозмездное пользование, а почти десяти тысяч оформили участки в собственность. Сегодня в работе находится еще порядка 2,5 тысячи заявлений. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

За десятилетие на выделенных гектарах выросли десятки туристических объектов, ставших визитными карточками региона. Здесь появились базы отдыха, глэмпинги, конные клубы и арт-пространства, а также образовательные центры на природе. Каждый из таких проектов – не просто бизнес-идея, а полноценная инфраструктура для отдыха, которая привлекает гостей со всей страны и создает новые рабочие места в сельской местности.

Программа, запущенная по инициативе президента, продолжает набирать обороты. Участки востребованы не только для строительства жилья, но и для развития экотуризма, сельского хозяйства и сохранения традиций. Проекты на гектарах становятся точками роста для территорий – там, где раньше была лишь тайга, сегодня кипит жизнь, развивается малый бизнес и укрепляется экономика дальневосточных сел.

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