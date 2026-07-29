Дорогу к Гвоздево в Хасанском округе Приморья затопило в четырех местах

Водителям советуют выбрать альтернативный путь проезда к населенному пункту Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе Приморского края затруднен проезд к селу Гвоздево из-за четырех переливов на дороге глубиной до полуметра и длиной до одного километра. Единственный доступный маршрут к населенному пункту в настоящее время пролегает через Посьет. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минтранса Приморского края.

Как сообщают дорожные службы, уровень воды на проблемных участках сохраняется высоким, что делает проезд по основной трассе невозможным для легковых автомобилей. Водителям рекомендовано пользоваться объездной дорогой через Посьет – этот путь остается открытым и безопасным для транспорта.

Жителям и гостям района советуют заранее планировать поездки с учетом текущих ограничений и по возможности воздерживаться от поездок в сторону Гвоздево до стабилизации обстановки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.