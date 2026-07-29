Популяция дальневосточного леопарда достигла 223 особей

135 леопардов обитают на территории национального парка «Земля леопарда». Фото: пресс-служба объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда»

Российские и китайские ученые подтвердили, что в трансграничном резервате «Земля больших кошек» обитает 223 дальневосточных леопарда – это более чем в шесть раз превышает показатель начала 2000-х годов, когда в дикой природе насчитывалось всего около 35 особей. Совместный учет провели специалисты нацпарка «Земля леопарда» и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда».

После многократной проверки данных эксперты установили, что 135 леопардов обитают на территории национального парка «Земля леопарда». Соотношение полов с преобладанием самок (1,1 к 1) свидетельствует о стабильном состоянии популяции и её способности к дальнейшему восстановлению.

Итоги учета озвучили 29 июля одновременно в китайском городе Дуннин на мероприятии, посвященном Международному дню тигра, и во Владивостоке на пресс-конференции дирекции заповедников. Полученные данные подтверждают высокую эффективность совместной природоохранной работы двух стран и дают надежду на дальнейшее сохранение одного из редчайших хищников планеты.

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