В Приморье за полгода изъяли 86 единиц оружия и почти 6,5 тысячи боеприпасов

За полгода было зафиксировано 244 факта преступлений, связанных с оружием, выявлено 92 нарушителя, из незаконного оборота изъято 86 стволов, почти 6,5 тысячи патронов и около 20 килограммов взрывчатки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае подвели итоги борьбы с незаконным оборотом оружия за первое полугодие – на заседании антитеррористической комиссии отчитались сотрудники УМВД и Росгвардии. Зафиксировано 244 факта преступлений, связанных с оружием, выявлено 92 нарушителя, из незаконного оборота изъято 86 стволов, почти 6,5 тысячи патронов и около 20 килограммов взрывчатки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Помимо теневого рынка, силовики проверили и законных владельцев оружия. С начала года владельцы потеряли 29 единиц оружия в 27 случаях – все привлечены к административной ответственности. У граждан с разрешениями изъято 1768 стволов и более 7,5 тысячи патронов, аннулировано почти 1,5 тысячи лицензий и разрешений, 618 человек оштрафованы за нарушения правил оборота.

Особое внимание обороту оружия уделят в преддверии крупных событий – Дня знаний, Восточного экономического форума и Единого дня голосования. Уже сейчас проверяются площадки для мероприятий и разрабатываются меры безопасности, включая защиту от беспилотников. Работа по изъятию оружия и пресечению нарушений будет продолжена.

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