Более 16 тысяч жителей Владивостока остались без света 29 июля

В зону отключения попали дома по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и ряд других адресов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 29 июля 2026 года во Владивостоке произошло масштабное отключение электроэнергии – без света остались более 16 тысяч жителей нескольких городских улиц. Причиной стала авария на подстанции «Мингородок», где отключились фидеры, питающие целые кварталы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По данным надзорного ведомства, в зону отключения попали дома по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и ряд других адресов. Люди остались без электричества в разгар рабочего дня, что парализовало работу магазинов, офисов и бытовую жизнь тысяч горожан.

Прокуратура отреагировала на сигнал и организовала проверку по факту аварийного отключения. Ведомство взяло на контроль ход аварийно-восстановительных работ и будет оценивать, насколько своевременно и качественно энергетики устраняют последствия ЧП. Кроме того, предстоит проверить исполнение законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдение нормативных сроков ликвидации аварии.

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