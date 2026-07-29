Более 1,5 тысячи детей прошли реабилитацию в главном центре Приморья

Вся помощь в центре оказывается бесплатно по ОМС. Фото: минздрав Приморского края

С начала года в краевом Центре восстановительной медицины и реабилитации курс лечения прошли 1553 ребенка – причем каждый третий пациент получил специализированную помощь впервые. Учреждение, которому в этом году исполняется 34 года, остается ведущей площадкой Приморья для восстановления детей с тяжелыми неврологическими диагнозами, и вся помощь здесь доступна бесплатно по полису ОМС. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В центре принимают детей с детским церебральным параличом, последствиями инсульта, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра, задержками развития и другими сложными состояниями. Трехнедельный курс в условиях дневного стационара включает индивидуально подобранную программу: ЛФК, массаж, гидрореабилитацию, физиотерапию, занятия с логопедами, психологами и дефектологами, а также передовые аппаратные методики. Одновременно здесь проходят восстановление до 170 маленьких пациентов.

Как отметил заведующий центром Дмитрий Осмоловский, особый акцент сейчас делают на ранней реабилитации младенцев первого года жизни, перенесших гипоксию и другие поражения нервной системы. Своевременное вмешательство позволяет предотвратить тяжёлые двигательные нарушения и избежать инвалидизации. Комплексный подход и современное оснащение дают реальные результаты, возвращая детям шанс на полноценную жизнь, а их семьям – надежду и уверенность в завтрашнем дне.

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