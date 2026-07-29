В Приморье задержали 30 нетрезвых водителей и конфисковали 26 машин

Инспекторы ДПС регулярно проводят рейды по выявлению водителей-нарушителей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За выходные дни на дорогах Приморья автоинспекторы задержали 30 нетрезвых водителей, причем шестерым из них грозит не просто штраф, а уголовная ответственность. В целом с начала года в крае возбуждено уже 518 уголовных дел за повторную пьяную езду, а 26 транспортных средств по решению судов изъяты в пользу государства. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что рейды по выявлению пьяных за рулем проходят регулярно, но в выходные и праздничные дни наряды ДПС усиливаются, причем в патрулировании участвует даже руководящий состав. За время этих мероприятий стражи порядка остановили 30 водителей с признаками опьянения, причем восемь из них отказались от освидетельствования. Шесть человек задержаны за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, и теперь их ждут уголовные дела с реальными сроками.

С начала года в Приморье выявлено почти две тысячи пьяных водителей, более тысячи отказались от медицинского освидетельствования, возбуждено 518 уголовных дел. Законодательство в отношении таких нарушителей строгое: за первое нарушение грозит крупный штраф и лишение прав до двух лет, а за повторное – уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Кроме того, суды все чаще конфискуют автомобили у злостных нарушителей – в этом году у владельцев изъято уже 26 машин.

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