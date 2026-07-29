Спасатели рассказали о поисках пропавших рыбаков на озере Красное на Чукотке

Спасатели поделились подробностями спасения потерявшихся на Чукотке людей. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Чукотскому АО

Спасатели Дорджи Колоров и Дмитрий Клименко рассказали, как проходили поиски людей, пропавших на озере Красное на Чукотке. Им удалось найти четырех человек, пропавших в Анадырском районе после того, как у них сломалась лодка. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

«Наша спасательная операция началась со звонка. Нам позвонил начальник аварийно-спасательного отряда, мы скоординировались, собрались, обнаружили лодку и увидели в ней людей. По приметам мы поняли, что это именно те люди, которые потерялись. Мы подошли к людям, в первую очередь поинтересовались их здоровьем, они сказали, что в медицинской помощи не нуждаются. Потом мы помогли им собраться и вернули их домой», – рассказал Дорджи Колоров.

Напомним, 25 июля из села Усть-Белая в сторону Анадыря на моторной лодке выехали двое мужчин и две женщины. В пути двигатель отказал, и путешественникам пришлось причалить к берегу, разбить лагерь и надеяться на скорую помощь. Когда связь с ними прервалась, на поиски отправили вертолет Ми-8, а к наземным работам подключили спасателей. К счастью, 28 июля людей нашли живыми и невредимыми – медицинская помощь им не понадобилась.

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