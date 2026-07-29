За сутки в Приморье за нарушения ПДД задержали 27 мотоциклистов

Особое внимание полиция уделяет подросткам за рулем. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае продолжаются профилактические рейды против нарушителей на двухколесном транспорте. Только за минувшие сутки инспекторы проверили 64 водителей мотоциклов и мопедов, и 27 из них привлекли к административной ответственности, а 11 мотоциклов отправились на штрафстоянки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Больше всего нарушений зафиксировано в Уссурийске. Чаще всего мотоциклисты попадались на отсутствии водительских прав, езде без мотошлема и защитной экипировки, а также без документов на транспорт. Некоторые водители, как выяснилось, вообще не проходили обучение в автошколе. За такие нарушения грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, а за передачу управления лицу без прав – до 30 тысяч.

Особое внимание полиция уделяет подросткам за рулем. Родителей несовершеннолетних нарушителей могут привлечь не только по административной статье, но и по уголовной – за вовлечение ребенка в опасные для жизни действия. Кроме того, законным представителям придется возмещать ущерб в случае ДТП. Рейды на дорогах края продлятся до окончания мотосезона, предупреждают в Госавтоинспекции.

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